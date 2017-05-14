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  3. 14 Mayıs 2017 11:15

Plastik şişeden elektrikli süpürge yaptı

İşte adım adım plastik şişeden elektirikli süpürge yapımı...

Plastik şişeden elektrikli süpürge yaptı

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Plastik şişeden elektrikli süpürge yaptı

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Plastik şişeden elektrikli süpürge yaptı

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Plastik şişeden elektrikli süpürge yaptı

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