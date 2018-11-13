Rusya'dan gelip 415 çöp şiş yiyerek rekor kırdı !

Antalya'da bir restoran tarafından uzun süredir düzenlenen 'çöp şiş yeme yarışması'na ilgi her geçen gün artıyor. Kısa süre önce yarışmaya katılan Ceren Yılmaz (21), 315 çöp şiş yiyerek rekor kırmıştı. Son rekorun sahibi Yılmaz, dün Rus asıllı Katarina Pekoğlu ile yarıştı. Bir süre önce Türkiye'de evlenen Pekoğlu, Türk vatandaşı oldu. Bir süreliğine memleketine giden Pekoğlu, yarışmaya katılmak için Antalya'ya geldi.