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  3. 02 Mayıs 2018 10:00

Sadece Hindistan'da görebileceğiniz kareler

Sadece Hindistan'da görebileceğiniz kareler

Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadının kocası, eşini hastaneye götürmek yerine bölgede tanınan bir yılan avcısından yardım isteyince inek dışkısına gömülen kadın hayatını kaybetti.

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Sadece Hindistan'da görebileceğiniz kareler

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh'deki Bulandshahr'da yaşayan 35 yaşındaki Devendri isimli kadını odun toplarken yılan soktu. Yılan avcısı bir adamın eşine kadını inek dışkısına gömmesini tavsiye etmesi üzerine kadın hayatını kaybetti.


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Sadece Hindistan'da görebileceğiniz kareler

Yılan tarafından ısırılan kadın eve koşarak durumu kocası Mukesh'e anlattı. Adam eşini hastaneye götürmek yerine zehri çıkarmakta başarılı olabileceğini öne süren Murarey adında bir yerel yılan avcısını çağırdı.


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Sadece Hindistan'da görebileceğiniz kareler

Yılan avcısının talimatıyla inek dışkısına gömülüp 75 dakika bekletilen kadın hayatını kaybetti. Evin etrafından oturup kadının akıbetini izleyen köylüler de olaya tanıklık etti.


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