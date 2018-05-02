Sadece Hindistan'da görebileceğiniz kareler

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Hindistan'da yılan tarafından sokulan kadının kocası, eşini hastaneye götürmek yerine bölgede tanınan bir yılan avcısından yardım isteyince inek dışkısına gömülen kadın hayatını kaybetti.
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh'deki Bulandshahr'da yaşayan 35 yaşındaki Devendri isimli kadını odun toplarken yılan soktu. Yılan avcısı bir adamın eşine kadını inek dışkısına gömmesini tavsiye etmesi üzerine kadın hayatını kaybetti.
Yılan tarafından ısırılan kadın eve koşarak durumu kocası Mukesh'e anlattı. Adam eşini hastaneye götürmek yerine zehri çıkarmakta başarılı olabileceğini öne süren Murarey adında bir yerel yılan avcısını çağırdı.