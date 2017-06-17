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  3. 17 Haziran 2017 16:35

Sağdan soldan topladığı paletlerle ev yaptı

Sağdan soldan topladığı paletlerle ev yaptı

Sağdan soldan topladığı paletler ile ne yaptığını görünce gerçekten çok şaşıracaksınız...

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Sağdan soldan topladığı paletlerle ev yaptı

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Sağdan soldan topladığı paletlerle ev yaptı

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Sağdan soldan topladığı paletlerle ev yaptı

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