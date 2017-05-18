Sahile vuran gizemli yaratığın sırrı !
Endonezya'da sahile vuran esrarengiz yaratığın sırrı çözülemedi. 15 metre uzunluğundaki tuhaf canlının 3 gün önce öldüğü tahmin ediliyor.
Onu gören herkes aynı soruyu sordu. ‘Bu ne olabilir?’ Endonezya’da kıyıya vuran 15 metrelik gizemli yaratıkla ilgili 3 gündür uzmanlar fikir yürütmeye çalışıyor.
Yaratığın leşi kıyıyı kaplamış durumda. Daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmayan yetkililer yaratığın büyük bir mürekkep balığı olmadığı görüşünde. Her ne kadar şekli mürekkep balığını andırsa da dokunaçları olmaması sebebiyle yaratığın bir çeşit oldukça büyük ‘İspermeçet balinası’ olabileceği belirtiliyor.
Leşin yanına yaklaşan botlardan yola çıkarak yaratığın 15 metre uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor.