Sahile vuran gizemli yaratığın sırrı !

Yaratığın leşi kıyıyı kaplamış durumda. Daha önce böyle bir manzarayla karşılaşmayan yetkililer yaratığın büyük bir mürekkep balığı olmadığı görüşünde. Her ne kadar şekli mürekkep balığını andırsa da dokunaçları olmaması sebebiyle yaratığın bir çeşit oldukça büyük ‘İspermeçet balinası’ olabileceği belirtiliyor.



