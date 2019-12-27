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  3. 27 Aralık 2019 17:32

Salonuna araba parçalarından köşe yaptı

Otomobil ve otomobil parçaları kullanılarak yapılan birbirinden yaratıcı 21 mobilya! Bu fikirleri kullanarak evinize farklı bir hava katabilirsiniz.

Salonuna araba parçalarından köşe yaptı

Dünya üzerindeki en büyük tutkulardan biri otomobil tutkusu, insanlar bu makinelere bayılıyor.

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Salonuna araba parçalarından köşe yaptı

Kimisi kullanmaktan büyük keyif alıyor, kimisi ise koleksiyonunu yapmaktan, sadece tamir etmekten zevk alanlar bile var. Ancak bir kısmı da var ki onların otomobil tutkuları bambaşka, bu insanlar hayatlarının her alanında otomobil olsun istiyorlar.

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Salonuna araba parçalarından köşe yaptı

Öyle de yapıyorlar, işte evlerini otomobil ve otomobil parçaları kullanarak dekore eden, mobilyalarını otomobillerden çıkarak insanlar.

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Salonuna araba parçalarından köşe yaptı

İşte otomobil parçaları kullanılarak yapılan 21 mobilya...

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