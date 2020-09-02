Şanlıurfalı girişimci litresi 10 milyon dolar olan akrep zehrini üretiyor

Akrep zehrinin litre fiyatının uluslararası piyasada 10 milyon dolara alıcı bulduğunu ifade eden Yılmaz, kendisinin de yıllardır geçimini akrep ve akrep zehri satarak yaptığını söyledi. Yılmaz, akrep zehrinde bulunan 150 farklı proteinin corona virüs tedavisinde ilaç olarak kullanılabileceğini ve bunun için yapılacak her türlü çalışmaya destek verebileceğini de söyledi.



Hem üretiği akrepleri hem de laboratuvar ortamında akrepten elde ettiği zehri anlaşmalı olduğu sağlık kurumlarına talep üzerine satan Yılmaz, işiyle binlerce lira kazandığını aktardı.