Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir araştırma, 2011-2017 arasında dünya genelinde 259 kişinin tehlikeli selfie arayışındayken hayatını kaybettiğini gösterdi. Araştırmaya göre bu dönemde Türkiye'de de 5 kişi selfie çekerken yaşamını yitirdi.