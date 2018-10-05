Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir araştırma, 2011-2017 arasında dünya genelinde 259 kişinin tehlikeli selfie arayışındayken hayatını kaybettiğini gösterdi. Araştırmaya göre bu dönemde Türkiye'de de 5 kişi selfie çekerken yaşamını yitirdi.
Araştırmayı yapan kuruluş bu tür ölümlerin engellenmesi için, "selfie'ye yasak alanlar" belirlenmesini önerdi.
Önerilen alanlar arasında, ölümlerin çoğunun yaşandığı dağ zirveleri, yüksek binalar ve göller de yer alıyor.