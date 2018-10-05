  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 05 Ekim 2018 11:10

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir araştırma, 2011-2017 arasında dünya genelinde 259 kişinin tehlikeli selfie arayışındayken hayatını kaybettiğini gösterdi. Araştırmaya göre bu dönemde Türkiye'de de 5 kişi selfie çekerken yaşamını yitirdi.

1/ 12
Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Araştırmayı yapan kuruluş bu tür ölümlerin engellenmesi için, "selfie'ye yasak alanlar" belirlenmesini önerdi.

2/ 12
Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Önerilen alanlar arasında, ölümlerin çoğunun yaşandığı dağ zirveleri, yüksek binalar ve göller de yer alıyor.

3/ 12
Selfie arayışı 259 kişinin ölümüne neden oldu

Boğulma, ulaşımda yaşanan kazalar ve yüksekten düşme, bu 259 ölüm arasında en yaygın olanları olarak açıklandı.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM