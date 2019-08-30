Şeytanın aklına gelmez! 150 bin pet şişe kullanarak inşa etti
İngiliz müzisyen ve çevreci Richart Sowa, yıllarca yüzen bir ada yapabilmenin hayalini kurdu. 2005 yılındaki ilk denemesinde kasırgalar nedeniyle başarısızlığa uğrayan Sowa pes etmedi. İkinci denemesinde 7 yıl çalışarak 150 bin pet şi
İngiliz müzisyen ve çevreci Richart Sowa, Meksika'nın Karayip sahili açıklarında, pet şişeleri kullanarak ilginç bir ada inşa etti.
Spiral Island adını verdiği adada yapay kumsal, iki gölet ve hatta bir de güneş enerjisiyle çalışan şelale bulunuyor.
2005 yılındaki ilk denemesinde kasırgalar yüzünden adayı yapamayan Sowa, ikinci denemesinde 7 yılını harcayarak adayı inşa eder.