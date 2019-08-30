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  3. 30 Ağustos 2019 14:10

Şeytanın aklına gelmez! 150 bin pet şişe kullanarak inşa etti

İngiliz müzisyen ve çevreci Richart Sowa, yıllarca yüzen bir ada yapabilmenin hayalini kurdu. 2005 yılındaki ilk denemesinde kasırgalar nedeniyle başarısızlığa uğrayan Sowa pes etmedi. İkinci denemesinde 7 yıl çalışarak 150 bin pet şi

Şeytanın aklına gelmez! 150 bin pet şişe kullanarak inşa etti

İngiliz müzisyen ve çevreci Richart Sowa, Meksika'nın Karayip sahili açıklarında, pet şişeleri kullanarak ilginç bir ada inşa etti.

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Şeytanın aklına gelmez! 150 bin pet şişe kullanarak inşa etti

Spiral Island adını verdiği adada yapay kumsal, iki gölet ve hatta bir de güneş enerjisiyle çalışan şelale bulunuyor.

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Şeytanın aklına gelmez! 150 bin pet şişe kullanarak inşa etti

2005 yılındaki ilk denemesinde kasırgalar yüzünden adayı yapamayan Sowa, ikinci denemesinde 7 yılını harcayarak adayı inşa eder.

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Şeytanın aklına gelmez! 150 bin pet şişe kullanarak inşa etti

İşte Richard Sowa'nın 150.000 pet şişe kullanarak inşa ettiği o ada...

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