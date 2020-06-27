Sivas'ta tırtıl istilası devam ediyor: Bölge halkı tedirgin

Divriği ilçesine bağlı Kaledibi köyünde yaşayan Hüseyin Yıldırım, "Tırtıl ve larvaları, 3 yıl önce yerleşim yerlerine çok uzak bölgelerde, meralarda çok nadir de olsa görmeye başladık. Fazla önemsemedik. Daha sonraki yıllarda hızla çoğalan tırtıllar bahçelerimize ve bostanlarımıza kadar ilerledi. Bu sene de neredeyse evimize girecek seviyeye kadar yakınımıza geldi. Tırtıllar bahçelerimizi ve bostanlarımızı tamamen kuruttu. Tırtıllar rüzgarla birlikte toz yayıyor. Yayılan bu toz kaşıntıya neden oluyor" dedi.

