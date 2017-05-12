Şok gerçeği fotoğraflara bakınca farketti

33 yaşındaki Emma, hayatının aşkı olan Justin Cotillard ile evlendiğinde güzel bir balayının hayalini kuruyordu. Ancak bilmediği şey ise balayının kabusa dönüşeceğiydi. Bir sabah Justin birden bağırmaya başladı ve Emma’nın odayı terketmesini söyledi. 7 aylık hamile olan Emma hormonların etkisiyle çok duygusaldı ve eşinin sürpriz davranışına sert tepki verdi. Her şey daha da kötüye gitti.

