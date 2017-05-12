Şok gerçeği fotoğraflara bakınca farketti
Emma Cotillard ismindeki İngiliz kadın Justin Cotillard adındaki sevgilisiyle hayatını birleştirdiğinde hamileydi ve hamile olarak gittiği balayı tatilinde her şeyden habersizdi.
33 yaşındaki Emma, hayatının aşkı olan Justin Cotillard ile evlendiğinde güzel bir balayının hayalini kuruyordu. Ancak bilmediği şey ise balayının kabusa dönüşeceğiydi. Bir sabah Justin birden bağırmaya başladı ve Emma’nın odayı terketmesini söyledi. 7 aylık hamile olan Emma hormonların etkisiyle çok duygusaldı ve eşinin sürpriz davranışına sert tepki verdi. Her şey daha da kötüye gitti.
Emma, Daily Mail’e “Benim yedi aylık hamile olduğumu hatırlamadı. Beni yabancı sandı” dedi. 29 yaşındaki Justin’de oluşan belirtiler korkutucuydu. Çift balayını iptal edip İngiltere’deki evlerine geri döndü. Justin’de agresif seyirci beyin tümörü vardı ve doktorlar en fazla iki yılının olduğunu söylediler.
Aynı gün Emma, Mia isimli kızlarını dünyaya getirdi. Yine o gün Justin’in kanser tedavisine başlandı. Bebeğini o gün göremedi. Tedaviye rağmen Justin’in kanseri hızla yayıldı. Emma, “Eşimin iki haftalık ömrü kaldığını ve onu eve götürebileceğimi söylediler” dedi.