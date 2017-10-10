Şoke eden keşif! 4 bin 500 yıllık erkek iskeletlerinde…
Çorum'daki Resuloğlu ören yerinde gün yüzüne çıkarılan 4 bin 500 yıl öncesine ait mezarlıklardaki bazı erkek iskeletlerinin ayaklarında halhallar ve kolyeler bulundu.
Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki Resuloğlu ören yerinde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan 4 bin 500 yıl öncesine ait mezarlıklardaki iskeletler üzerinde bulunan süs eşyaları, silah ve takılar, bilim dünyasına önemli bulgular sunuyor.
Çorum Müze Müdürlüğü gözetiminde Ankara Üniversitesince yürütülen kazı çalışmalarına başkanlık yapan Prof. Dr. Tayfun Yıldırım, AA muhabirine, bugüne kadar yapılan sistematik kazılarda Erken Tunç Çağı ve Hatti dönemine ait önemli bulgulara ulaştıklarını anlattı.