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  3. 01 Eylül 2018 13:47

Sosyal medyayı sallayan kişilik testi: Hangisi daha korkutucu ?

Aşağıdaki karelerden hangisi sizi daha çok korkutuyor ? İşte sosyal medyada elden ele dolaşan kişilik testi...

Sosyal medyayı sallayan kişilik testi: Hangisi daha korkutucu ?

Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler bu soru çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor.

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Sosyal medyayı sallayan kişilik testi: Hangisi daha korkutucu ?

Dikkat etmeniz gereken tek kural: Üzerine hiç düşünmeden aklınıza ilk gelen cevabı vermeniz gerekiyor.

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Sosyal medyayı sallayan kişilik testi: Hangisi daha korkutucu ?

5funfacts.com'un hazırladığı aşağıdaki 8 kareden sizi en çok korkutanı kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor.

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Sosyal medyayı sallayan kişilik testi: Hangisi daha korkutucu ?

İşte o kareler ve sosyal medya son derece popüler olan testin ilginç sonuçları...

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