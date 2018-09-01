Sosyal medyayı sallayan kişilik testi: Hangisi daha korkutucu ?
Aşağıdaki karelerden hangisi sizi daha çok korkutuyor ? İşte sosyal medyada elden ele dolaşan kişilik testi...
Sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler bu soru çözenlerin kişiliği hakkında önemli ipuçları veriyor.
Dikkat etmeniz gereken tek kural: Üzerine hiç düşünmeden aklınıza ilk gelen cevabı vermeniz gerekiyor.
5funfacts.com'un hazırladığı aşağıdaki 8 kareden sizi en çok korkutanı kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor.