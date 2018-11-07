Spil Dağı'nda canlı yakalanıyor! Bilen hemen alıyor

Yılan derilerini alternatif olarak isteyenlere sattığını belirten aktar Halil Gürcan, “Bu yılan derileri özel olarak toplanılıyor. Doğada yakaladığımız yılanların derilerini çıkarmasını bekliyoruz. Saç dökülmesinde işe yarıyor. Bütün olarak yakıp, külünü vazelinle birlikte kel olan bölgeye sürüldüğünde zaman saç çıkarır. Hemoroid (basur) için ufak ufak parçalar halinde ekmeğin içine konulup yenilir. Cilt hastalıklarında cilde sürülür. Eskiden en çok hocalar için bulunduruyorduk. Sihir, muska, büyü bozmada kullanılıyordu. Özel toplayıcılarımız haziran ve temmuz aylarında toplamaya gidiyorlar. Yılan derisini hiç bozmadan bize getiriyorlar. Bunu herkes almıyor, sadece bilenler alıyor" diye konuştu.