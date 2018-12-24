Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları
Einstein'ın ardından fizik dehası tüm dünyaca kabul edilen Stephen Hawking'in dünyayla ilgili 'kıyamet' uyarıları...
Çarşamba günü 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.
Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.