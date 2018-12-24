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  3. 24 Aralık 2018 11:36

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

Einstein'ın ardından fizik dehası tüm dünyaca kabul edilen Stephen Hawking'in dünyayla ilgili 'kıyamet' uyarıları...

Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

İşte Hawking'in ölümünden sonra da çok konuşulacak geleceğe dair önemli uyarıları...

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Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

Çarşamba günü 76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking genel görelilik ve karadeliklerle ilgili araştırmalarıyla ün kazanmıştı.

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Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

Fakat Hawking sıklıkla kendi araştırma alanından çıkarak, önümüzdeki dönemlerde insanlığı bekleyen zorluklar ve varoluşsal tehditlere de dikkat çekti. Bu konulardaki açıklamaları basının manşetlerinde yer alırken bazen de tartışma yarattı.

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Stephen Hawking'in korkutan 'kıyamet' uyarıları

Stephen Hawking tüm yumurtaları aynı sepete koymayı doğru bulmayan bir kişi. Bu örnekteki sepet ise Dünya oluyor.

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