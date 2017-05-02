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  3. 02 Mayıs 2017 10:38

Stres çarkının içinde ne var?

"What's Insdie" ekibi yine ilginç bir deneye imza attı.

Stres çarkının içinde ne var?

Günlük hayatın sıkıntı ve stresinden kurtulmak için üretildiği iddia edilen stres çarkları, çocuklar ve gençlerin yeni gözdesi haline geldi.

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Stres çarkının içinde ne var?

Kırtasiye, oyuncak mağazaları ve alışveriş sitelerinde satışı yapılan çarklar, 10 ile 50 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.


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Stres çarkının içinde ne var?

Gençler arasında ‘yeni nesil stres alıcı’ olarak kabul edilen çarklar, sosyal medya üzerinde paylaşılan videolarla da geniş kitlelere ulaşıyor.

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Stres çarkının içinde ne var?

Ancak bazı gençler ise stres çarkının, stresi almadığını aksine daha çok stres yaptığını savundu.

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