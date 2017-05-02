Stres çarkının içinde ne var?
"What's Insdie" ekibi yine ilginç bir deneye imza attı.
Günlük hayatın sıkıntı ve stresinden kurtulmak için üretildiği iddia edilen stres çarkları, çocuklar ve gençlerin yeni gözdesi haline geldi.
Kırtasiye, oyuncak mağazaları ve alışveriş sitelerinde satışı yapılan çarklar, 10 ile 50 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
Gençler arasında ‘yeni nesil stres alıcı’ olarak kabul edilen çarklar, sosyal medya üzerinde paylaşılan videolarla da geniş kitlelere ulaşıyor.