Suluin Mağarası, Concorde sığacak kadar uçsuz bucaksız
Finike'de bulunan Suluin Mağarası'nın sınırları bilinmiyor. 90'lı yıllarda ABD'li sualtı araştırma ekibinin dalış yaptığı ve 122 metreye indiği gizemli mağarada, dalış yapan Alman bir çift ise hayatını kaybetti. Yıllardır gizemini koruyan Suluin Mağarası'na sadece profesyonel dalgıç ve araştırmacılar izinle dalış yapabiliyor.
AÜ SUALTI KULÜBÜ ÜYELERİ 50 METREYE KADAR İNEBİLDİ
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Sualtı Kulübü üyeleriyle birlikte mağaraya pek çok kez dalış yaptıklarını, sadece 50 metreye kadar inebildiklerini söyledi. Doç. Dr. Gökoğlu, Mağara Finike'den çıktıktan sonra Kaş'a doğru giderken yaklaşık 500 metre ilerde dağın yamacında bulunuyor.
Çok entresan bir mağara. Avrupa'nın bilinen en geniş ve en derin mağarası. Geçmişte mağaraya dalış yapan Alman bir çift hayatını kaybetmişti. Soğuk su nedeniyle fazla nitrojen yüklemesi ve narkoza (derinlik sarhoşluğu) girme sonucu öldüler sanıyorum. 60 metreden cenazeleri çıkarılmıştı. Ve ondan sonra uzun süre mağaraya girilmedi" dedi.
BUGÜNE KADAR 122 METREYE KADAR İNİLEBİLDİ
Hayatını kaybeden Alman çiftten önce ABD'li bir grubun dalış yaptığını hatırlatan Doç. Dr. Gökoğlu, Amerikalı grup 122 metreye kadar inebilmişti. Tabi normal hava dalışı değil, karışım gaz dalışı yaptılar. Şöyle söyleyeyim girişi aşağıya doğru genişleyerek giden bir mağara" diye konuştu.