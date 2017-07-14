Suluin Mağarası, Concorde sığacak kadar uçsuz bucaksız

Çok entresan bir mağara. Avrupa'nın bilinen en geniş ve en derin mağarası. Geçmişte mağaraya dalış yapan Alman bir çift hayatını kaybetmişti. Soğuk su nedeniyle fazla nitrojen yüklemesi ve narkoza (derinlik sarhoşluğu) girme sonucu öldüler sanıyorum. 60 metreden cenazeleri çıkarılmıştı. Ve ondan sonra uzun süre mağaraya girilmedi" dedi.