Süper Kanlı Ay tutulması nereden izlenebilecek ?

21 Ocak Kanlı Ay Tutulması fotoğrafı için 5 tüyo



Nadir olarak yaşanan Kanlı Ay Tutulması, kırmızı renge bürünen Ay’ın büyüleyici görüntüsüne tanıklık etmek isteyenlere kaçırılmayacak bir görsel şölen sunuyor. Fotoğraf tutkunların da dört gözle beklediği bu eşsiz doğa olayının unutulmayacak karelerini yakalamaları için efsane fotoğrafçı Canon elçisi David Noton ipuçlarını paylaşıyor.