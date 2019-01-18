Süper Kanlı Ay tutulması nereden izlenebilecek ?
21 Ocak günü 2019 yılının ilk Süper Kanlı Ay tutulması yaşanacak.
21 Ocak günü 2019 yılının ilk Süper Kanlı Ay tutulmasının yaşanacak. 21 Ocak'taki Süper Kanlı Ay tutulması Afrika, Amerika kıtalarından tam olarak izlenebilecekken Türkiye'den sadece yarısı izlenebilecek ve ülkenin batısından izlenebilecek. Tamamı 5 saat 12 dakika sürecek olan Süper Kanlı Ay Tutulması'nda tam tutulma anı ise 1 saat 2 dakika sürecek.
21 Ocak günü gerçekleşecek Süper Kanlı Ay Tutulması özellikle fotoğraf tutkunları tarafından büyük heyecanla bekliyor. Dünya'nın Güneş'in önünden geçtiğinde ışığın aya ulaşması engelleyeceği ve Ay kırmızı renge bürüneceği Süper Kanlı Ay Tutulması'nın etkileyici şekilde fotoğraflanabilmesi için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte Süper Kanlı Ay Tutulması'nı fotoğraflamak isteyenler için bazı öneriler...
21 Ocak Kanlı Ay Tutulması fotoğrafı için 5 tüyo
Nadir olarak yaşanan Kanlı Ay Tutulması, kırmızı renge bürünen Ay’ın büyüleyici görüntüsüne tanıklık etmek isteyenlere kaçırılmayacak bir görsel şölen sunuyor. Fotoğraf tutkunların da dört gözle beklediği bu eşsiz doğa olayının unutulmayacak karelerini yakalamaları için efsane fotoğrafçı Canon elçisi David Noton ipuçlarını paylaşıyor.
2019 yılının ilk “Süper Kanlı Ay” olarak adlandırılan Kanlı Ay Tutulması 21 Ocak günü erken saatlerde gerçekleşecek. Türkiye’nin batısından sadece tutulmanın yarısının gözlemlenebileceği Süper Kanlı Ay gününde, Dünya Güneşin önünden geçtiğinde ışığın aya ulaşması engellenecek ve Ay kırmızı renge bürünecek.