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  3. 25 Ocak 2019 21:50

Tarihe damga vuran kehanetler! O gizli teori ortaya çıktı...

Tarihe damga vuran kehanetler! O gizli teori ortaya çıktı...

HİLDEGARD VON BİNGEN Hildegard von Bingen, 11.yüzyılda,yüzyıllar sonra büyük bir devletin kurulup bütün dünyaya hükmedeceğini ve beklenmedik bir zamanda yıkılacağını söylemişti.

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Tarihe damga vuran kehanetler! O gizli teori ortaya çıktı...

Depremlerin, fırtınaların ve medcezirin yol açtığı dev dalgaların birbiri ardına sıralanarak bu ülkeyi ortadan kaldıracağını belirtmişti. ABD ile ilgili yaptığı müthiş kehanet haricinde,dünya barışı ile ilgili de tahminlerde bulunmuştu.

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Tarihe damga vuran kehanetler! O gizli teori ortaya çıktı...

ALOİS IRLMAİER Alois Irlmaier, 3. Dünya Savaşı hakkında kehanetlerde bulunan sıradan bir Alman vatandaşıydı fakat diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği üçüncü dünya savaşının, Orta Doğu'da patlak vereceğini düşünmesiydi.

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Tarihe damga vuran kehanetler! O gizli teori ortaya çıktı...

21.yüzyıldan bu yana birçok insan,üçüncü dünya savaşının Orta Doğu'da başlayan sorunlar ile ortaya çıkacağını düşünmektedir tıpkı 1950'li yıllarda yaşamış ve bunu tahmin etmiş olan Alois Irlmaier gibi...

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