Tarihe damga vuran kehanetler! O gizli teori ortaya çıktı...
HİLDEGARD VON BİNGEN Hildegard von Bingen, 11.yüzyılda,yüzyıllar sonra büyük bir devletin kurulup bütün dünyaya hükmedeceğini ve beklenmedik bir zamanda yıkılacağını söylemişti.
Depremlerin, fırtınaların ve medcezirin yol açtığı dev dalgaların birbiri ardına sıralanarak bu ülkeyi ortadan kaldıracağını belirtmişti. ABD ile ilgili yaptığı müthiş kehanet haricinde,dünya barışı ile ilgili de tahminlerde bulunmuştu.
ALOİS IRLMAİER Alois Irlmaier, 3. Dünya Savaşı hakkında kehanetlerde bulunan sıradan bir Alman vatandaşıydı fakat diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği üçüncü dünya savaşının, Orta Doğu'da patlak vereceğini düşünmesiydi.