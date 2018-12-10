Tarihi piramitlerde cinsel ilişki rezaleti
Danimarka'da yaşayan fotoğrafçı Andreas Hvid'in YouTube hesabında paylaştığı videoda Mısır'daki piramidin tepesinde cinsel ilişkiye girerken çektiği anları paylaşması krize yol açtı.
Dünyanın en büyük gizemlerinden biri olan Mısır’daki piramitler bu sefer yeni bir tartışmayla birlikte gündeme geldi.
Her şey Danimarka’da yaşayan Andreas Hvid’in Mısır tatili sırasında çektiği videoyla başladı. Mısır’da zamanını geçiren ve piramitlere bile çıkan Hvid’in videosunda herkesi şaşkına çeviren bir görüntü olduğu ortaya çıktı.
Videoda kaçak yollarla bir kadınla birlikte piramidin zirvesine çıkan Hvid, daha sonra soyunuyor ve cinsel ilişkiye giriyor.