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  3. 10 Aralık 2018 09:46

Tarihi piramitlerde cinsel ilişki rezaleti

Danimarka'da yaşayan fotoğrafçı Andreas Hvid'in YouTube hesabında paylaştığı videoda Mısır'daki piramidin tepesinde cinsel ilişkiye girerken çektiği anları paylaşması krize yol açtı.

Tarihi piramitlerde cinsel ilişki rezaleti

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri olan Mısır’daki piramitler bu sefer yeni bir tartışmayla birlikte gündeme geldi.

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Tarihi piramitlerde cinsel ilişki rezaleti

Her şey Danimarka’da yaşayan Andreas Hvid’in Mısır tatili sırasında çektiği videoyla başladı. Mısır’da zamanını geçiren ve piramitlere bile çıkan Hvid’in videosunda herkesi şaşkına çeviren bir görüntü olduğu ortaya çıktı.

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Tarihi piramitlerde cinsel ilişki rezaleti

Videoda kaçak yollarla bir kadınla birlikte piramidin zirvesine çıkan Hvid, daha sonra soyunuyor ve cinsel ilişkiye giriyor.

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Tarihi piramitlerde cinsel ilişki rezaleti

Videonun paylaşılmasının ardından Mısırlı yetkililer harekete geçti. Ahram Online’ın haberinde Tarihi Eserlerden Sorumlu Bakan’ın harekete geçtiği ifade edildi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan yetkililer olayın soruşturulmasını istediklerini açıkladı.

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