Tekirdağ'da çekirge istilası çiftçileri korkuttu

Ayçiçeği yetiştiricisi Erol Yalçın da tarlasında 4 gündür ilaçlama yaptığını söyledi. Yaklaşık 14 dönümde ayçiçeği ekimi yaptığını anlatan Yalçın, "En az bir iki dönüm zararım var. Erken müdahale ile önüne geçebildik. Tüm çiftçi arkadaşların tarlalarını kontrol etmesini temenni ediyoruz. Önlem alınmazsa ayçiçeği rekoltesinde düşüş yaşanabilir. Çekirgeler ürünlere büyük zarar veriyorlar." dedi.

