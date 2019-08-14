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  3. 14 Ağustos 2019 14:20

Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı

Almanya'daki teyzesinden miras kalan sandığı açtığında hayatının şokunu yaşadı. Kızartma tavasından çıkan yangında hayatını kaybeden teyzesinden kalan her tarafı kilitli sandığın içinde bakın ne vardı... .

Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı

Almanya'daki teyzesinden kendisine miras kalan eve gittiğinde karşılaştığı sandıkla şoka uğradı...

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Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı

Evin şimdiki sahibi olan adamın teyzesi Rusya'dan kaçmış ve 1940'larda Hamburg'a yerleşmişti. Almanya'nın Komünist yönetim altındaki yaşamdan daha güvenli olacağını düşünen kadın, kızartma tavasından çıkan bir yangında hayatını kaybetti.

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Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı

Büyük teyzesi hakkında pek fazla bilgi verilmese de, eve gittiğinde karşılaştığı her tarafı kilitli sandıkla şoke oldu. Teyzesinden kalan evi gezen adam paslı sandığa uyumlu bir anahtar buldu.

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Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı

Sandığı ilk açtığında boş bir tepsi görse de biraz dikkatli incelediğinde tepsinin yarısında bir yüzük buldu.

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