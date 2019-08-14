Teyzesinden miras kalan sandığı açınca hayatının şokunu yaşadı
Almanya'daki teyzesinden miras kalan sandığı açtığında hayatının şokunu yaşadı. Kızartma tavasından çıkan yangında hayatını kaybeden teyzesinden kalan her tarafı kilitli sandığın içinde bakın ne vardı... .
Almanya'daki teyzesinden kendisine miras kalan eve gittiğinde karşılaştığı sandıkla şoka uğradı...
Evin şimdiki sahibi olan adamın teyzesi Rusya'dan kaçmış ve 1940'larda Hamburg'a yerleşmişti. Almanya'nın Komünist yönetim altındaki yaşamdan daha güvenli olacağını düşünen kadın, kızartma tavasından çıkan bir yangında hayatını kaybetti.
Büyük teyzesi hakkında pek fazla bilgi verilmese de, eve gittiğinde karşılaştığı her tarafı kilitli sandıkla şoke oldu. Teyzesinden kalan evi gezen adam paslı sandığa uyumlu bir anahtar buldu.