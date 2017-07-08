Tinerci mekanıydı... Şimdi akın ediyorlar

Kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan, daha önce tinercilerin mesken edindiği ve zaman zaman intihar vakalarının olduğu tarihi Delikli Taş alanı, Siirt Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın ortak projesi ile modern bir mesire alnına çevrildi. Tarihi dokusu ve manzarası ile doğaseverlerin büyük ilgisini çeken Delikli Taş'ın baştan sona restore edildiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, "Deliktaş Siirt'in önemli turizm yerlerinden biri. Burası Botan vadisine hâkim olan bir yerimizdir.