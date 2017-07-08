Tinerci mekanıydı... Şimdi akın ediyorlar
Siirt'in tarihi yerlerinden biri olan fakat tinercilerin mekanı haline gelen Delikli Taş hazırlanan projelerle modern bir mesire alanına çevrildi.
Siirt'in tarihi yerlerden biriyken tinercilerin mekanı haline gelen ve zaman zaman intihar vakalarının meydana geldiği Delikli Taş (Rasıl Hacar), Siirt Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı proje ile modern bir mesire alanına çevrildi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, tarihi dokusu ve manzarası ile doğaseverlerin büyük ilgisini çeken Delikli Taş'ın baştan sona restore edildiğini belirterek, "Deliktaş Siirt'in önemli turizm yerlerinden biri. Ancak daha önce atıl durumdaydı. Projenin toplam maliyeti 1 milyon 156 bin liradır" dedi.
Kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan, daha önce tinercilerin mesken edindiği ve zaman zaman intihar vakalarının olduğu tarihi Delikli Taş alanı, Siirt Valiliği ve Dicle Kalkınma Ajansı'nın ortak projesi ile modern bir mesire alnına çevrildi. Tarihi dokusu ve manzarası ile doğaseverlerin büyük ilgisini çeken Delikli Taş'ın baştan sona restore edildiğini belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, "Deliktaş Siirt'in önemli turizm yerlerinden biri. Burası Botan vadisine hâkim olan bir yerimizdir.