  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 18 Aralık 2018 14:08

Trabzonlunun kış bahçesi şaşkına çevirdi

Trabzon'un Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde bir şahsın evlerinin önündeki fındık bahçesine demir iskele üzerine vinçle yerleştirdiği 1985 model minibüsü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Trabzonlunun kış bahçesi şaşkına çevirdi

Uzun yıllar İstanbul'da çalışan ve daha sonra iki kızı ve eşiyle birlikte memleketi Trabzon'a yerleşen 40 yaşındaki Fatih Turan, Esiroğlu mahallesindeki evlerinin önüne tahtadan bir kış bahçesi yapmayı planladı.

1/ 14
Trabzonlunun kış bahçesi şaşkına çevirdi

Ancak yakın bir arkadaşının sahibi olduğu 1985 model minibüsü hurdaya vereceğini duyunca minibüsün hurdaya verilmesine gönlü el vermeyerek evinin önüne yapmayı planladığı kış bahçesini bu minibüsten yapmaya karar verdi.

2/ 14
Trabzonlunun kış bahçesi şaşkına çevirdi

Minibüsü ‘Çiçek Abbas' filmindeki gibi turuncu renge boyayan ve üzerine ‘Maçka' ve soyadını taşıyan ‘Turan' yazısı yazan Fatih Turan, geçtiğimiz hafta sonu vinçle birlikte evinin önündeki demir iskelenin üzerine kondurdu.

3/ 14
Trabzonlunun kış bahçesi şaşkına çevirdi

Minibüsü havada görenlerin ilk planda çok anlam veremediğini belirten Turan “Önce buraya tahta bir oda koymaya düşünüyorduk. Sonradan bu aracı görünce aldık, boyadık, sonra demir iskele üzerine vinçle gelip bunu buraya yerleştirdik. Ancak yapacak işlerim henüz bitmedi.

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM