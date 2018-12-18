Trabzonlunun kış bahçesi şaşkına çevirdi

Minibüsü havada görenlerin ilk planda çok anlam veremediğini belirten Turan “Önce buraya tahta bir oda koymaya düşünüyorduk. Sonradan bu aracı görünce aldık, boyadık, sonra demir iskele üzerine vinçle gelip bunu buraya yerleştirdik. Ancak yapacak işlerim henüz bitmedi.

