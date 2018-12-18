Trabzonlunun kış bahçesi şaşkına çevirdi
Trabzon'un Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde bir şahsın evlerinin önündeki fındık bahçesine demir iskele üzerine vinçle yerleştirdiği 1985 model minibüsü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Uzun yıllar İstanbul'da çalışan ve daha sonra iki kızı ve eşiyle birlikte memleketi Trabzon'a yerleşen 40 yaşındaki Fatih Turan, Esiroğlu mahallesindeki evlerinin önüne tahtadan bir kış bahçesi yapmayı planladı.
Ancak yakın bir arkadaşının sahibi olduğu 1985 model minibüsü hurdaya vereceğini duyunca minibüsün hurdaya verilmesine gönlü el vermeyerek evinin önüne yapmayı planladığı kış bahçesini bu minibüsten yapmaya karar verdi.
Minibüsü ‘Çiçek Abbas' filmindeki gibi turuncu renge boyayan ve üzerine ‘Maçka' ve soyadını taşıyan ‘Turan' yazısı yazan Fatih Turan, geçtiğimiz hafta sonu vinçle birlikte evinin önündeki demir iskelenin üzerine kondurdu.