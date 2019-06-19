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  3. 19 Haziran 2019 14:24

Tüm bildiklerinizi unutun! Meğer dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş

Information Is Beautiful sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları belirtti. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı... .

Tüm bildiklerinizi unutun! Meğer dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş

Information is beautiful sitesi bir harita yayımlayarak ülkelerin popüler oldukları alanları belirtti. İşte Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere göre ülkelerin birbirinden ilginç namı...

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Tüm bildiklerinizi unutun! Meğer dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ: İSTENMEYEN REKLAM İÇERİKLİ MAİLLER

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Tüm bildiklerinizi unutun! Meğer dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ: KOBALT

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Tüm bildiklerinizi unutun! Meğer dünya Türkiye'yi böyle biliyormuş

ERİTRE DEVLETİ: ÇOCUK İŞÇİLER

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