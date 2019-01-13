Türklerin çay çılgınlığı
Erşahin, AA'ya yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla günlük tüketilen çay miktarının arttığını, kent genelinde kıraathane, çay ocakları ve kafelerde satılan çay miktarının da ikiye katlandığını aktardı.
Türk halkının çayı çok sevdiğini belirten Erşahin, Dünya Çay Komitesi'nin raporuna göre, dünyada yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında Türkiye'nin birinci sırada geldiğini bildirdi.
Serdar Erşahin, "Türk halkı olarak çayı çok içiyoruz. Günlük ortalama kişi başı 3-5 bardak tükettiğimiz çay, kışın 10 bardağa çıkıyor. Özellikle demleme usulüyle yapılan çaylar daha lezzetli olduğu için onu tercih ediyoruz. Türk halkı yıllık kişi başı ortalama bin 300 bardak çay tüketiyor." dedi.