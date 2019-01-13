  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Ocak 2019 13:10

Türklerin çay çılgınlığı

Türklerin çay çılgınlığı

Erşahin, AA'ya yaptığı açıklamada, havaların soğumasıyla günlük tüketilen çay miktarının arttığını, kent genelinde kıraathane, çay ocakları ve kafelerde satılan çay miktarının da ikiye katlandığını aktardı.

1/ 13
Türklerin çay çılgınlığı

Türk halkının çayı çok sevdiğini belirten Erşahin, Dünya Çay Komitesi'nin raporuna göre, dünyada yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında Türkiye'nin birinci sırada geldiğini bildirdi.

2/ 13
Türklerin çay çılgınlığı

Serdar Erşahin, "Türk halkı olarak çayı çok içiyoruz. Günlük ortalama kişi başı 3-5 bardak tükettiğimiz çay, kışın 10 bardağa çıkıyor. Özellikle demleme usulüyle yapılan çaylar daha lezzetli olduğu için onu tercih ediyoruz. Türk halkı yıllık kişi başı ortalama bin 300 bardak çay tüketiyor." dedi.

3/ 13
Türklerin çay çılgınlığı

Vatandaşların kış aylarında çaya daha fazla ilgi gösterdiğini ifade eden Erşahin, böylece kıraathane, çay ocakları ve kafelerde çay satışlarının kış mevsiminde ikiye katladığını dile getirdi.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM