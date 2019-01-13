Türklerin çay çılgınlığı

Serdar Erşahin, "Türk halkı olarak çayı çok içiyoruz. Günlük ortalama kişi başı 3-5 bardak tükettiğimiz çay, kışın 10 bardağa çıkıyor. Özellikle demleme usulüyle yapılan çaylar daha lezzetli olduğu için onu tercih ediyoruz. Türk halkı yıllık kişi başı ortalama bin 300 bardak çay tüketiyor." dedi.