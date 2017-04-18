Türklerin en eski zeka oyunu
16. yüzyıla kadar Osmanlı Devleti döneminde Türkler tarafından oynanan mangala, 4 temel kuraldan oluşuyor. Oyun, kurayla başlıyor. Süre sınırlaması olmayan oyun, iki kişi ile oynanıyor.
"Satrancın atası" olarak da nitelendirilen, tarihte Sakalar, Hunlar ve Göktürkler döneminde oynandığı bilinen, Türklerin yaklaşık 5 asırdır oynadığı zeka ve strateji oyunu mangala, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde orta yaş üstü erkeklerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Akçakale ilçesinde, orta yaş üstü erkekler, özellikle uzun kış gecelerinde, büyüklerinden öğrendikleri, "satrancın atası" olarak da tabir edilen mangalayı oynamak için evlerde bir araya geliyor.
Geçmişte toprak üstünde oynadıkları mangala için bahçelere çukurlar kazan, soğuk olduğu için kış aylarında mangala oynayamayan erkekler, günümüzde ise oyun için hazırlanan tahtalar sayesinde sıcak evlerinde mangala oynama keyfi sürüyor.