Uçak tuvaletinde şoke eden rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

Uçaktan ilginç görüntüler paylaşan ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, gündeme oturdu. Slick Uçakta seyahat ederken yaşadığı ilginç olayı, sosyal medya hesabından paylaştı. Uçaktaki yolcuların ve personelin neden olduğu ilginç görüntüler sosyal medyayı salladı. Ünlü sporcu rezalet anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Slick'in paylaşıma takipçileri büyük tepki gösterdi.