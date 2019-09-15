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  3. 15 Eylül 2019 14:30

Uçak tuvaletinde şoke eden rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

Uçak tuvaletinde şoke eden rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

Uçaktan ilginç görüntüler paylaşan ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, gündeme oturdu. Slick Uçakta seyahat ederken yaşadığı ilginç olayı, sosyal medya hesabından paylaştı. Uçaktaki yolcuların ve personelin neden olduğu ilginç görüntüler sosyal medyayı salladı. Ünlü sporcu rezalet anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Slick'in paylaşıma takipçileri büyük tepki gösterdi.

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Uçak tuvaletinde şoke eden rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

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Uçak tuvaletinde şoke eden rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

Tuvaletin kapısı açılınca, içeriden aynı renklerde giyinmiş bir erkek ve bir kadın, peş peşe çıktı.

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Uçak tuvaletinde şoke eden rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı

Meraklı bakışlara aldırmadan koltuklarına doğru yürüyen çift, uçakta buz gibi bir hava yarattı.

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