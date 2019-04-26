Ugandalı Mariam Nabatanzi dünya tarihine geçti
Uganda'da yaşayan 44 çocuklu anne Mariam Nabatanzi'nin yaşam mücadelesi şaşırtıyor. .
44'üncü çocuğunu 36 yaşında doğuran Mariam Nabatanzi'nin dört üçüz altı ikiz çocukları bulunuyor. Uganda'da yaşayan rekortmen anne 12 yaşında evlendi.
Uganda'da yaşayan Mariam Nabatanzi dünyanın en çok doğum yapan kadını unvanına sahip. Henüz 39 yaşında olan Mariam Nabatanzi eşinden bugüne kadar 44 çocuk yaptı.
13 yaşında ilk ikiz çocuklarını doğran Mariam Nabatanzi doğumun ardından doktora gitti ve yumurtalıklarının normalden çok daha büyük olduğunu öğrendi.