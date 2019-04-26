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  3. 26 Nisan 2019 14:45

Ugandalı Mariam Nabatanzi dünya tarihine geçti

Uganda'da yaşayan 44 çocuklu anne Mariam Nabatanzi'nin yaşam mücadelesi şaşırtıyor. .

Ugandalı Mariam Nabatanzi dünya tarihine geçti

44'üncü çocuğunu 36 yaşında doğuran Mariam Nabatanzi'nin dört üçüz altı ikiz çocukları bulunuyor. Uganda'da yaşayan rekortmen anne 12 yaşında evlendi.

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Ugandalı Mariam Nabatanzi dünya tarihine geçti

Uganda'da yaşayan Mariam Nabatanzi dünyanın en çok doğum yapan kadını unvanına sahip. Henüz 39 yaşında olan Mariam Nabatanzi eşinden bugüne kadar 44 çocuk yaptı.

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Ugandalı Mariam Nabatanzi dünya tarihine geçti

13 yaşında ilk ikiz çocuklarını doğran Mariam Nabatanzi doğumun ardından doktora gitti ve yumurtalıklarının normalden çok daha büyük olduğunu öğrendi.

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Ugandalı Mariam Nabatanzi dünya tarihine geçti

Doktor, Mariam Nabatanzi'ye doğum kontrol yöntemlerinin sağlık sorunlarına sebep olabileceğini ve bu sebeple bu yöntemleri uygulamaması gerektiğini söyledi.

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