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  3. 30 Haziran 2017 12:05

Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü!

Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü!

O tarihin en gizemli mumyalarından biri. 1920'de öldüğü gün gibi korunan 2 yaşındaki kızın cam tabutu içinde bir asırdır gözünü açıp kapatmasına bir açıklama getirilemiyordu.

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Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü!

Dünya onu Uyuyan Güzel olarak tanıyor. İtalya'da 1920 yılında 2 yaşında ölen Rosalia Lombardo'nun mumyasının hiç bozulmaması, cesedinin bulunduğu cam tabut içinde bir asırdır göz kapaklarını açıp kapatması mumyayı gizemli kılmıştı.

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Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü!

General Mario Lombardo'nun biricik kızını mumyalayan Dr. Alfredo Salafia sırrını kimseye vermedi.

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Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü!

Ancak son araştırmalar paranormal olarak tanımlanan mumyanın gizemine bilimsel açıklık getirdi.

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