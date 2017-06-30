Uyuyan Güzel'in sırrı çözüldü!
O tarihin en gizemli mumyalarından biri. 1920'de öldüğü gün gibi korunan 2 yaşındaki kızın cam tabutu içinde bir asırdır gözünü açıp kapatmasına bir açıklama getirilemiyordu.
Dünya onu Uyuyan Güzel olarak tanıyor. İtalya'da 1920 yılında 2 yaşında ölen Rosalia Lombardo'nun mumyasının hiç bozulmaması, cesedinin bulunduğu cam tabut içinde bir asırdır göz kapaklarını açıp kapatması mumyayı gizemli kılmıştı.
General Mario Lombardo'nun biricik kızını mumyalayan Dr. Alfredo Salafia sırrını kimseye vermedi.