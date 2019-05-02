''Yatağıma hayalet giriyor'' dedi, kameraya kaydetti !
Her gece yatağına bir hayaletin girdiğini iddia eden adam, odaya kamera yerleştirince gözlerine inanamadı.
The Sun'ın haberine göre, her gece uyurken odasında bir şeyin dolaştığını hisseden adam, bu iddiasını kanıtlayabilmek için odasına kamera koymaya karar verdi. Görüntülerde, yatağa giren bir silüetin çarşafları çekiştirip havaya kaldırdığı görülüyor.
Bir kullanıcı, sanal alemde büyük yankı uyandıran bu görüntüler için, ''Defalarca izledim ve bunun nasıl tasarlanabileceğini anlayamadım. Nevresimin hareket edişi ve o şeyin/kişinin kayboluşu... Çok ürkütücü." yorumunu yaptı.
Yatağına hayalet girdiği iddia edilen adamın kızı ise gördükleri karşısında korkuya kapıldı ve bu görüntüleri internet kullanıcılarıyla paylaştı.
Gördükleri karşısında çılgına döndüğünü söyleyen genç kadın, söz konusu video için "Babam nevresimlerini birinin dağıttığı ve yatağında birinin oturduğu hissine kapılıyordu. Bu nedenle odasına kamera kurdu. Bu da gördükleri. Ben de çılgına döndüm. Kalkan nevresime ve yanından çıkıp giden şeye bakın. Sanki ince havada kayboluyor gibi değil mi?" açıklamasını yaptı.