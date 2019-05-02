''Yatağıma hayalet giriyor'' dedi, kameraya kaydetti !

Gördükleri karşısında çılgına döndüğünü söyleyen genç kadın, söz konusu video için "Babam nevresimlerini birinin dağıttığı ve yatağında birinin oturduğu hissine kapılıyordu. Bu nedenle odasına kamera kurdu. Bu da gördükleri. Ben de çılgına döndüm. Kalkan nevresime ve yanından çıkıp giden şeye bakın. Sanki ince havada kayboluyor gibi değil mi?" açıklamasını yaptı.

