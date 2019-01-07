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  3. 07 Ocak 2019 12:05

Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey

Yeni kimlik kartı tüm hızıyla vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. Peki bu kartların özelliklerini gerçekten ne kadar biliyorsunuz?

Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey

T.C. kimlik numaranızın ilgili birçok vatandaşın hiç bilmediği gizli bir özelliği var.

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Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verildi.

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Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey

Ancak TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında gizli bir özelliğe de sahip.

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Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey

TC Kimlik Numarasını, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayı...

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