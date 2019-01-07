Yeni çipli kimlik kartları hakkında bilmeniz gereken her şey
Yeni kimlik kartı tüm hızıyla vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. Peki bu kartların özelliklerini gerçekten ne kadar biliyorsunuz?
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verildi.
Ancak TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında gizli bir özelliğe de sahip.