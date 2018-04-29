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  3. 29 Nisan 2018 11:40

Yok böyle konteyner !

Yeni Zelanda'da yaşayan Brenda Kelly adındaki kadın, satın aldığı konteyneri muhteşem bir yaşam alanına çevirdi.

Yok böyle konteyner !

İşte eve dönüştürülen konteynerin içi...

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Yok böyle konteyner !

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Yok böyle konteyner !

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Yok böyle konteyner !

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