Yol çalışması yaparken buldular!
Çinli işçiler, dünyanın en çok dinozor yumurtası fosili barındıran kenti Heyuan'da 43 yumurta daha buldu. Yumurtalar yol tamiri çalışmasında ortaya çıkarıldı.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Heyuan kentinde 43 dinozor yumurtası bulundu. Dünyanın en fazla dinozor yumurtası fosiline sahip olması sebebiyle 'Dinozorların Evi' olarak da anılan kent, 2004 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
Araştırmacılar, yumurtaların hangi türe ait olduğunu tespit etmek için analiz yapılacağını belirtti. Heyuan Müzesi'nde bulunan yumurtaların çoğu, 89 milyon yıl önce yaşamış olan ördek gagalı Oviraptor türüne ait.