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  3. 05 Haziran 2017 09:45

Yol çalışması yaparken buldular!

Yol çalışması yaparken buldular!

Çinli işçiler, dünyanın en çok dinozor yumurtası fosili barındıran kenti Heyuan'da 43 yumurta daha buldu. Yumurtalar yol tamiri çalışmasında ortaya çıkarıldı.

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Yol çalışması yaparken buldular!

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Heyuan kentinde 43 dinozor yumurtası bulundu. Dünyanın en fazla dinozor yumurtası fosiline sahip olması sebebiyle 'Dinozorların Evi' olarak da anılan kent, 2004 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

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Yol çalışması yaparken buldular!

Araştırmacılar, yumurtaların hangi türe ait olduğunu tespit etmek için analiz yapılacağını belirtti. Heyuan Müzesi'nde bulunan yumurtaların çoğu, 89 milyon yıl önce yaşamış olan ördek gagalı Oviraptor türüne ait.

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Yol çalışması yaparken buldular!

Heyuan'da ilk kez 1996 yılında bir inşaat alanında oynayan çocuklar tarafından bulunan dinozor yumurta fosillerinin sayısı, bugün 17 bini geçmiş durumda.

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