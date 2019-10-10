Yumurtanın içinden çıkan şoke etti
Haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan gözlerine inanamadı. Bursa'da yaşan ve tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıra
Haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan gözlerine inanamadı. Bursa'da yaşan ve tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan, gördüğü şeyle şaşkına döndü. Yumurtanın içinden çıkan şeyin sosyal medyayı düşmesiyle herkesi hayret etti.
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye beldesinde yaşayan İsmail Öztan, hobi amacıyla beslediği yarka cinsi tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti.
Yumurtalardan birinin büyük olması Öztan'ın dikkatini çekti. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, başka bir yumurta ile daha karşılaştı.