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  3. 10 Ekim 2019 17:10

Yumurtanın içinden çıkan şoke etti

Haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan gözlerine inanamadı. Bursa'da yaşan ve tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıra

Yumurtanın içinden çıkan şoke etti

Haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan gözlerine inanamadı. Bursa'da yaşan ve tavuk besleyen İsmail Öztan yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Eşinin yaptığı haşlanmış yumurtayı yemek için kıran İsmail Öztan, gördüğü şeyle şaşkına döndü. Yumurtanın içinden çıkan şeyin sosyal medyayı düşmesiyle herkesi hayret etti.

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Yumurtanın içinden çıkan şoke etti

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye beldesinde yaşayan İsmail Öztan, hobi amacıyla beslediği yarka cinsi tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti.

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Yumurtanın içinden çıkan şoke etti

Yumurtalardan birinin büyük olması Öztan'ın dikkatini çekti. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, başka bir yumurta ile daha karşılaştı.

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Yumurtanın içinden çıkan şoke etti

Eşiyle birlikte hayretler içinde kalan İsmail Öztan, "Böyle bir hadise ilk defa başımıza geldi. Yumurtanın içinden çift sarı çıktığını gördüm, ama yumurta çıktığını ne gördüm, ne de duydum. Haşlanmış yumurtayı olduğu gibi saklıyorum. Kim görse şaşırıyor" dedi.

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