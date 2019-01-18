Zeytin büyüklüğünde karpuz
Antalya'da bir tarım firması zeytin büyüklüğünde karpuz üretti.
Dört kuşaktır salatalık, patlıcan, kabak, renkli karnabahar, havuç gibi küçük boyutlarda ürün yetiştiren firmanın ürettiği zeytin boyutundaki karpuz, 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda (26. FoodProduct) katılımcıların dikkatini çekti.
Firmanın Genel Müdürü Mustafa Erüst, yaptığı açıklamada, 13 çeşit yenilebilir çiçek, yaklaşık 20 minyatür sebze, Akdeniz yeşillikleri, taze baharatlar, Ege otları, saksılı ürünler, atıştırmalık konsepti kapsamında 180 çeşit ürünleri olduğunu söyledi.