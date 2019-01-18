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  3. 18 Ocak 2019 12:52

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Antalya'da bir tarım firması zeytin büyüklüğünde karpuz üretti.

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Antalya'da bir tarım firmasının ürettiği zeytin kadar karpuz ilgi gördü.

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Zeytin büyüklüğünde karpuz

Dört kuşaktır salatalık, patlıcan, kabak, renkli karnabahar, havuç gibi küçük boyutlarda ürün yetiştiren firmanın ürettiği zeytin boyutundaki karpuz, 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda (26. FoodProduct) katılımcıların dikkatini çekti.

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Zeytin büyüklüğünde karpuz

Firmanın Genel Müdürü Mustafa Erüst, yaptığı açıklamada, 13 çeşit yenilebilir çiçek, yaklaşık 20 minyatür sebze, Akdeniz yeşillikleri, taze baharatlar, Ege otları, saksılı ürünler, atıştırmalık konsepti kapsamında 180 çeşit ürünleri olduğunu söyledi.

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Zeytin büyüklüğünde karpuz

Çocuklara meyve sebzeyi sevdirmek için böyle bir üretime başladıklarını öne süren Erüst, mini olan ürünlerin çocukların çok ilgisini çektiğini kaydetti.

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