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  3. 14 Mart 2018 11:10

Ziyaretçiler Niçin Ölüyor?

Ziyaretçiler Niçin Ölüyor?

Tutankamon'un mezarı, uzun bir araştırma sonucunda keşfedildi. Başlangıçta birçok arkeolog, onun yerini saptama konusunda başarısız oldular. Kont Carnarvon, Harold Carter ile birlikte uzun bir süre sonra, 26 Kasım 1922'de Turankamon'un mezarını buldu. Bulunması ile birlikte alanın çehresi değişti. Çok sayıda turist, bir an olsun bakmak için oraya akın etti.

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Ziyaretçiler Niçin Ölüyor?

Bununla birlikte Carnarvon ve Carter, işin getirdiği ağır stres nedeni ile mezarı kapatmak zorunda kaldılar. Daha sonra mezardan çıkan buluntuların sahipliği üzerine anlaşmazlığa düşerek araları bozuldu. Carnarvon, çok kırılmış bir halde İngiltere'ye geri döndü. Ve beklenmedik bir şey oldu.Carnarvon, hastalandı. Aralıklarla gelen ateşlenme yaşıyordu.

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Ziyaretçiler Niçin Ölüyor?

Kahire'ye taşındı. Karısı, kızı ve oğlu da ona eşlik ettiler. Carter de durumdan haberdar edildi ve derhal üzüntülü ailenin yanına gitti. Ama Carnarvon, komaya girerek 5 Nisan günü erken saatlerde öldü. Sadece 47 yaşındaydı. Ölümü ile Kahire şehri tümüyle karanlığa gömüldü.

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Ziyaretçiler Niçin Ölüyor?

Bu tamamen kararmanın sebebini hiç kimse açıklayamadı. Çok daha şaşırtıcı olansa, Carnarvon'un İngiltere'deki foxterrier cinsi küçük av köpeği Susan'ın aniden havlamaya başlaması ve ölmesiydi.

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