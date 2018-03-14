Ziyaretçiler Niçin Ölüyor?

Tutankamon'un mezarı, uzun bir araştırma sonucunda keşfedildi. Başlangıçta birçok arkeolog, onun yerini saptama konusunda başarısız oldular. Kont Carnarvon, Harold Carter ile birlikte uzun bir süre sonra, 26 Kasım 1922'de Turankamon'un mezarını buldu. Bulunması ile birlikte alanın çehresi değişti. Çok sayıda turist, bir an olsun bakmak için oraya akın etti.