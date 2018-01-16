Zor anlarda hayatınız kurtaracak bilgiler

Yanan yağı asla su kullanarak söndürmeyin.Yağ molekülleri sıcak bir tavanın ya da tencerenin hemen dibine çöker ve alevlerin çok daha yükseğe çıkmasına sebep olur. Bunun yerine ocağı kapatıp, alevin üzerini kapatarak oksijen almasını önlemelisiniz.