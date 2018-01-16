Zor anlarda hayatınız kurtaracak bilgiler
Yanan yağı asla su kullanarak söndürmeyin.Yağ molekülleri sıcak bir tavanın ya da tencerenin hemen dibine çöker ve alevlerin çok daha yükseğe çıkmasına sebep olur. Bunun yerine ocağı kapatıp, alevin üzerini kapatarak oksijen almasını önlemelisiniz.
Kapalı alan yangınlarında ölümler yanmaktan değil dumandan boğulmaktan kaynaklanır.Bu tip yangın durumlarında yere yakın kalarak soluduğunuz duman seviyesini en aza indirin.
Hayatta kalma uzmanları '3ler Kuralı'nı daima hatırlar.İnsanlar genellikle oksijen solumadan 3 dakika, ekstrem hava koşullarında barınak olmadan 3 saat, su içmeden 3 gün ve yemek yemeden 3 hafta hayatta kalabilir.