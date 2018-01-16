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  3. 16 Ocak 2018 11:50

Zor anlarda hayatınız kurtaracak bilgiler

Zor anlarda hayatınız kurtaracak bilgiler

Yanan yağı asla su kullanarak söndürmeyin.Yağ molekülleri sıcak bir tavanın ya da tencerenin hemen dibine çöker ve alevlerin çok daha yükseğe çıkmasına sebep olur. Bunun yerine ocağı kapatıp, alevin üzerini kapatarak oksijen almasını önlemelisiniz.

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Zor anlarda hayatınız kurtaracak bilgiler

Kapalı alan yangınlarında ölümler yanmaktan değil dumandan boğulmaktan kaynaklanır.Bu tip yangın durumlarında yere yakın kalarak soluduğunuz duman seviyesini en aza indirin.

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Zor anlarda hayatınız kurtaracak bilgiler

Hayatta kalma uzmanları '3ler Kuralı'nı daima hatırlar.İnsanlar genellikle oksijen solumadan 3 dakika, ekstrem hava koşullarında barınak olmadan 3 saat, su içmeden 3 gün ve yemek yemeden 3 hafta hayatta kalabilir.

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Zor anlarda hayatınız kurtaracak bilgiler

Çok mecbur kalmadığınız takdirde asla kar yemeyin.Vücudunuz karı eritmek için oldukça fazla enerji harcar. Susuz kaldığınız zaman sadece son çare olarak kar yiyin çünkü vücudunuz kardan su elde etmek için fazlasıyla ısı vermek zorunda kalacaktır.

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