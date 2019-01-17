Bomba itiraf: ''Beni sevgililerine hediye ediyorlar''

Avustralya asıllı cinsel ilişki işçisi Summer Knight, bir gazeteye verdiği röportajla olay yarattı. İngiltere'nin en ünlü cinsel ilişki işçisi olan Summer, itiraflarıyla ülke gündemine oturdu. Kendisini tercih edenlerin en çok Aralık ayında ilginç fanteziler istediğini söyleyen Summer, bazen hemcinslerinden de teklif geldiğini itiraf etti.