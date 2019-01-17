Bomba itiraf: ''Beni sevgililerine hediye ediyorlar''
Avustralya asıllı cinsel ilişki işçisi, verdiği röportajda çok çarpıcı itiraflarda bulundu.
Avustralya asıllı cinsel ilişki işçisi Summer Knight, bir gazeteye verdiği röportajla olay yarattı. İngiltere'nin en ünlü cinsel ilişki işçisi olan Summer, itiraflarıyla ülke gündemine oturdu. Kendisini tercih edenlerin en çok Aralık ayında ilginç fanteziler istediğini söyleyen Summer, bazen hemcinslerinden de teklif geldiğini itiraf etti.
Kendisiyle iletişime geçen kadınların sevgililerine ve eşlerine hediye olarak gönderdiklerini söyleyen Summer, en düzenli müşterilerinin çiftlerden oluştuğunu söyledi. İşte ülkede gündem yaratan o açıklamalar...
İngiltere'nin en ünlü cinsel ilişki işçisi, The Sun gazetesine verdiği röportajda acayip itiraflarda bulundu.