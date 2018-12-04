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  3. 04 Aralık 2018 21:40

Cinsel içerikli videolarını böyle satıyorlar

Sosyal medya platformu olan Snapchat'te cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar para karşılığı satılıyor.

Cinsel içerikli videolarını böyle satıyorlar

Sosyal medya platformu Snapchat'in cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar satmak için kullanıldığı ortaya çıktı. Kendini 'Snapchat Premium kızı' olarak tanınan Jodie Carnall, aylık kazancını açıkladı...

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Cinsel içerikli videolarını böyle satıyorlar

SOSYAL MEDYA CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERİN TİCARETİNİN YAPILDIĞI ALANA MI DÖNÜŞTÜ?

BBC'nin Victoria Derbyshire adlı programı, Snapchat'in cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar satmak için kullanıldığını ortaya çıkardı. Bu işi yapanlardan Jordie Carnall, uygulama sayesinde ayda 4 bin sterlin (yaklaşık 27 bin TL) kazandığını açıkladı. 26 yaşındaki Carnall, "Bu normal bir iş gibi. Şarkı söyleyen müzisyenler veya resimlerini satan ressamlar gibi. Ben de fotoğraflarımı ve videolarımı satıyorum" diyor.

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Cinsel içerikli videolarını böyle satıyorlar

26 yaşındaki Jordie Carnall, "Bu normal bir iş gibi. Şarkı söyleyen müzisyenler veya resimlerini satan ressamlar gibi. Ben de fotoğraflarımı ve videolarımı satıyorum" diyor. Kendisinden "Snapchat Premium kızı" olarak bahsediyor.

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Cinsel içerikli videolarını böyle satıyorlar

Snapchat bu tip içeriklerin yasak olduğunu ve fark edildiğinde silindiğini söylese de Jodie bu işi 2016'dan beri yapıyor. Carnall, aylık 20 ile 200 sterlin arasında değişen ücretler karşılığında Snapchat'teki abonelerine cinsel içerikli fotoğraf ve videolar gönderiyor.

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