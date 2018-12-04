Cinsel içerikli videolarını böyle satıyorlar

SOSYAL MEDYA CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERİN TİCARETİNİN YAPILDIĞI ALANA MI DÖNÜŞTÜ?



BBC'nin Victoria Derbyshire adlı programı, Snapchat'in cinsel içerikli fotoğraflar ve videolar satmak için kullanıldığını ortaya çıkardı. Bu işi yapanlardan Jordie Carnall, uygulama sayesinde ayda 4 bin sterlin (yaklaşık 27 bin TL) kazandığını açıkladı. 26 yaşındaki Carnall, "Bu normal bir iş gibi. Şarkı söyleyen müzisyenler veya resimlerini satan ressamlar gibi. Ben de fotoğraflarımı ve videolarımı satıyorum" diyor.