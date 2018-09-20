Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor
Süpermodel Natalia Vodianova Antalya'da, tabularla mücadele ve kadınları güçlendirme amacıyla sürdürülebilir çözümler bulmayı amaçlayan "Lets Talk 2018" sempozyumunu yönetecek.
Yardımsever süpermodel Natalia Vodianova Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile birlikte 25-26 Ekim tarihlerinde Antalya'da, tabularla mücadele ve kadınları güçlendirme amacıyla sürdürülebilir çözümler bulmayı amaçlayan "Lets Talk 2018" sempozyumunu yönetecek.
Toplumsal tabuların cinsel ve üreme sağlığı ve kadın eşitliği üzerindeki etkilerini tartışmak için açık bir platform oluşturma amacıyla gerçekleştirilecek iki günlüksempozyuma, düşünce liderleri, aktivistler ve küresel karar alıcılar katılarak, kadın sağlığı konusundaki tabuları tartışarak, kadın sağlığı ve cinsiyet eşitliği konularında çeşitli çözümler geliştirecekler.
Londra'da, DHA'nın "Lets Talk 2018" sempozyumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Vodianova, UNFPA ile birlikte, yeni ve küresel bir platform yaratma ve kadın sağlığı konusundaki tabuları yıkmak amacıyla Birleşmiş Milletler Cinsel ve Üreme Sağlığı Ajansını kurduklarını söyledi ve şöyle devam etti: