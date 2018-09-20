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  3. 20 Eylül 2018 10:39

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Süpermodel Natalia Vodianova Antalya'da, tabularla mücadele ve kadınları güçlendirme amacıyla sürdürülebilir çözümler bulmayı amaçlayan "Lets Talk 2018" sempozyumunu yönetecek.

Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Yardımsever süpermodel Natalia Vodianova Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile birlikte 25-26 Ekim tarihlerinde Antalya'da, tabularla mücadele ve kadınları güçlendirme amacıyla sürdürülebilir çözümler bulmayı amaçlayan "Lets Talk 2018" sempozyumunu yönetecek.

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Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Toplumsal tabuların cinsel ve üreme sağlığı ve kadın eşitliği üzerindeki etkilerini tartışmak için açık bir platform oluşturma amacıyla gerçekleştirilecek iki günlüksempozyuma, düşünce liderleri, aktivistler ve küresel karar alıcılar katılarak, kadın sağlığı konusundaki tabuları tartışarak, kadın sağlığı ve cinsiyet eşitliği konularında çeşitli çözümler geliştirecekler.

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Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

Londra'da, DHA'nın "Lets Talk 2018" sempozyumuna ilişkin sorularını yanıtlayan Vodianova, UNFPA ile birlikte, yeni ve küresel bir platform yaratma ve kadın sağlığı konusundaki tabuları yıkmak amacıyla Birleşmiş Milletler Cinsel ve Üreme Sağlığı Ajansını kurduklarını söyledi ve şöyle devam etti:

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Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

"Kadınların önde gelen ölüm nedenleri arasında cinsel ve üreme ile ilgili hastalıklar geliyor; bunun temel nedeni de, kadın cinselliği üzerindeki toplumsal tabular. Bu algıları yıkmak için UNFPA ile birlikte Let's Talk 2018 etkinliğinde bu konuları tartışacağız.

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