Natalia Vodianova cinselliği anlatmak için Türkiye'ye geliyor

"Kadınların önde gelen ölüm nedenleri arasında cinsel ve üreme ile ilgili hastalıklar geliyor; bunun temel nedeni de, kadın cinselliği üzerindeki toplumsal tabular. Bu algıları yıkmak için UNFPA ile birlikte Let's Talk 2018 etkinliğinde bu konuları tartışacağız.

