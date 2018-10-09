Daha 19 yaşında... Bekaretini satılığa çıkardı !

19 yaşındaki Amy, daha iyi bir hayat yaşamak ve ailesine yardım etmek için Cinderella Escorts'a üye oldu. Soyadını açıklamak istemeyen Amy, ''onaylanmış bakire'' kazanacağı para ile eğitim masraflarını karşılayacağını ve dünyayı gezeceğini söyledi. Ayrıca bu kararı vermenin zor olduğunu vurguladı.

