Daha 19 yaşında... Bekaretini satılığa çıkardı !
19 yaşındaki Amy, daha iyi bir hayat yaşamak için bekaretini satmaya karar verdi.
19 yaşındaki Amy, daha iyi bir hayat yaşamak ve ailesine yardım etmek için Cinderella Escorts'a üye oldu. 19 yaşındaki genç, kadın 1 milyon pound kazanmayı planlıyor.
Para kazanmanın kolay yolu mu zor yolu mu belli olmasa da çok kısa sürede çok daha zor bu işi yaparak zengin olacağa benziyor. İşte bekaretini açık arttırmaya çıkaran bu kadının hikayesi...
19 yaşındaki Amy, daha iyi bir hayat yaşamak ve ailesine yardım etmek için Cinderella Escorts'a üye oldu. Soyadını açıklamak istemeyen Amy, ''onaylanmış bakire'' kazanacağı para ile eğitim masraflarını karşılayacağını ve dünyayı gezeceğini söyledi. Ayrıca bu kararı vermenin zor olduğunu vurguladı.
Cinderella Escorts kanıt niteliğinde bir sertifikaya sahip. Bununla birlikte sağlık yetkilileri bakireliğin kanıtlanmasının oldukça zor olduğu, kızlık zarının cinsel ilişkiye girmeden de hasar görebileceği konusunda hemfikir durumda. Amy, sitede görünmeden önce psikiyatr tarafından değerlendirildi ve kapsamlı bir araştırma sürecinden geçti. İnternet sitesi Amy'nin bakireliğinin doktor tarafından kontrol edildiğini açıkladı.