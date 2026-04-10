Esnaflığa kadın eli değdi; 17 yıllık kadın esnaf tezgahından kalkıp esnaflar için masa başına geçti

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde eşiyle birlikte 17 yıldır lokantacılık yapan Fatma Candaş, iki rakibini geride bırakarak esnafın yeni başkanı oldu. 'Kadın eli güçlü yönetim' sloganıyla ilçe esnafına hizmet eden 2 çocuk annesi Candaş, "Esnafımızın sıkıntıları ve beklentileri çok. Bunların bilincindeyim ve sorumluluğumun büyük olduğunu biliyorum. Ona göre çalışıyorum ve çalışacağım" dedi.