Esnaflığa kadın eli değdi; 17 yıllık kadın esnaf tezgahından kalkıp esnaflar için masa başına geçti
Erzurum Şenkaya'da esnafın yeni temsilcisi 17 yıllık lokantacı Fatma Candaş oldu. Fatma Candaş 23 Mart'ta yapılan seçimlerde iki rakibini geride bırakarak Şenkaya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na seçildi. Oltu’daki Gülsüm Musaoğlu’ndan sonra Erzurum’un ikinci kadın esnaf başkanı olan Candaş, "Kadın eli güçlü yönetim" sloganıyla sahaya indi.
Erzurum'un Şenkaya ilçesinde eşiyle birlikte 17 yıldır lokantacılık yapan Fatma Candaş, iki rakibini geride bırakarak esnafın yeni başkanı oldu. 'Kadın eli güçlü yönetim' sloganıyla ilçe esnafına hizmet eden 2 çocuk annesi Candaş, "Esnafımızın sıkıntıları ve beklentileri çok. Bunların bilincindeyim ve sorumluluğumun büyük olduğunu biliyorum. Ona göre çalışıyorum ve çalışacağım" dedi.
Şenkaya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda bir dönem başkan yardımcılığında bulunan lokantacı Fatma Candaş, mart ayında yapılan seçimler için adaylığını açıkladı. Mevcut Başkan Fahrettin Harbi ile ilçede esnaflık yapan Halil Oğuz Aydın ile yarışa katılan Candaş, 23 Mart'ta yapılan seçimde 'Kadın eli güçlü yönetim' sloganıyla 77 üyenin oyunu alarak başkan seçildi.
Oltu ilçesinde üçüncü dönem Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı'na seçilen Ümmühan Gülsüm Musaoğlu'nun ardından Erzurum'da seçilen ikinci başkan olan Fatma Candaş, yeni görevine başladı. İlçedeki lokantasının işletmesini eşine bırakan Candaş, esnafla yakından ilgileniyor. Ziyarete gelen esnaftan sorunlarını dinlemenin yanı sıra kendisi de iş yerlerini ziyaret ederek birebir görüşen Candaş, gördüğü ilgiden de hayli memnun.
Göreve başlamasıyla birlikte şeffaflık vurgusu yapan Candaş, esnafın sorunlarına çözüm üretmek için çalışacaklarını ifade etti. İlçede esnafın ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Candaş, beklentilerin farkında olduğunu ve buna uygun bir yönetim anlayışı sergileyeceğini bildirdi.