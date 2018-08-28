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  3. 28 Ağustos 2018 21:31

Genç kızın yeni halini görenler şaşıp kalıyor !

24 yaşındaki Molly Smith isimli kadının değişimi herkese ilham kaynağı oldu.

Genç kızın yeni halini görenler şaşıp kalıyor !

24 yaşındaki Molly Smith isimli kadın değişimiyle herkese ilham kaynağı oluyor.

İki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan Molly Smith, genç bir adamdan hoşlanması ile hayatını tamamen değiştirdi.

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Genç kızın yeni halini görenler şaşıp kalıyor !

24 yaşındaki Molly Smith adlı genç kadın uzun ve yoğun bir çaba ile tam 102 kilodan 63 kiloya indi.

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Genç kızın yeni halini görenler şaşıp kalıyor !

Serüvenini sosyal medyadan anlatıp kendisi gibi fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere ilham veren genç kadın bu sayede Instagram fenomeni haline geldi.

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Genç kızın yeni halini görenler şaşıp kalıyor !

Molly Smith, kendi deyimiyle iki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan tembel biriydi. Hayatın sadece yiyeceklerden ibaret olduğunu düşünen Smith, günün birinde genç bir adamdan hoşlandığında aslında öyle olmadığını fark etti.

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