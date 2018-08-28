Genç kızın yeni halini görenler şaşıp kalıyor !
24 yaşındaki Molly Smith isimli kadının değişimi herkese ilham kaynağı oldu.
24 yaşındaki Molly Smith isimli kadın değişimiyle herkese ilham kaynağı oluyor.
İki yıl öncesine kadar yiyecek bağımlılığı olan Molly Smith, genç bir adamdan hoşlanması ile hayatını tamamen değiştirdi.
24 yaşındaki Molly Smith adlı genç kadın uzun ve yoğun bir çaba ile tam 102 kilodan 63 kiloya indi.
Serüvenini sosyal medyadan anlatıp kendisi gibi fazla kilolarından kurtulmak isteyenlere ilham veren genç kadın bu sayede Instagram fenomeni haline geldi.