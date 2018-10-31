Jennifer Lopez'den cesur poz

"SPOR VE SAĞLIKLI BESLENME"



49 yaşındaki Lopez, turuncu bir mayo giydiği iki ayrı pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Lopez'in bu paylaşımlarına da takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Kimileri "Biri bana bu kadının aslında 49 yaşında olmadığını söylesin" diye yorum yaparken bazıları da "Bu kadar formda kalmayı nasıl başarıyor?" diye sordu. Birçok takipçisi Lopez'in bu yaşta böyle görünmesinin nedeninin spor tutkusu ve sağlıklı beslenme olduğunu söyledi.