Jennifer Lopez'den cesur poz
49 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Jennifer Lopez, cesur pozuyla herkesi şaşırttı.
49 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkardan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bir dergi için verdiği poz ile olay oldu. Lopez, cüretkar fotoğrafını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.
49 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle genç kızlara taş çıkardan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, bir dergi için verdiği poz ile olay oldu. Lopez, cüretkar fotoğrafını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.
BÜYÜK BEĞENİ ALDI
Jennifer Lopez, InStyle Aralık sayısı için Anthony Maule'ye üzerinde Valentino Haute Couture ile poz verdi. Jennifer Lopez'in bu pozu büyük beğeni aldı. Lopez, cesur fotoğrafını sosyal medya takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.
"SPOR VE SAĞLIKLI BESLENME"
49 yaşındaki Lopez, turuncu bir mayo giydiği iki ayrı pozunu Instagram sayfasında paylaştı. Lopez'in bu paylaşımlarına da takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Kimileri "Biri bana bu kadının aslında 49 yaşında olmadığını söylesin" diye yorum yaparken bazıları da "Bu kadar formda kalmayı nasıl başarıyor?" diye sordu. Birçok takipçisi Lopez'in bu yaşta böyle görünmesinin nedeninin spor tutkusu ve sağlıklı beslenme olduğunu söyledi.