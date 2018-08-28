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  3. 28 Ağustos 2018 20:57

Kadınlar neden seksi selfie paylaşıyor ?

Yapılan araştırmada kadınların neden seksi selfie çektiği ortaya çıktı.

Kadınlar neden seksi selfie paylaşıyor ?

New South Wales Üniversitesi Evrim ve Ekoloji Araştırma Merkezi selfie ile ilgili yaptığı araştırmayla dikkatleri üzerine çekti.

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Kadınlar neden seksi selfie paylaşıyor ?

PNAS'ta yayımlanan bir araştırmada, seksi selfie paylaşımlarının kökenine inildi ve ortaya ilginç bir sonuç çıktı. Konunun evrimle alakasına dikkat çeken uzmanlar bakın neler söyledi...

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Kadınlar neden seksi selfie paylaşıyor ?

Dünyanın en önde gelen akademik jurnallerinden olan PNAS'ta yayımlanan bir araştırmada, New South Wales Üniversitesi Evrim ve Ekoloji Araştırma Merkezi dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı.

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Kadınlar neden seksi selfie paylaşıyor ?

Evrim Ağacı’nda yer alan habere göre Melbourne Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve yine Melbourne Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden bilim insanları, 113 ülkeden on binlerce halka açık selfie'yi analiz etti.

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