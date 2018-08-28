Kadınlar neden seksi selfie paylaşıyor ?
Yapılan araştırmada kadınların neden seksi selfie çektiği ortaya çıktı.
New South Wales Üniversitesi Evrim ve Ekoloji Araştırma Merkezi selfie ile ilgili yaptığı araştırmayla dikkatleri üzerine çekti.
PNAS'ta yayımlanan bir araştırmada, seksi selfie paylaşımlarının kökenine inildi ve ortaya ilginç bir sonuç çıktı. Konunun evrimle alakasına dikkat çeken uzmanlar bakın neler söyledi...
Dünyanın en önde gelen akademik jurnallerinden olan PNAS'ta yayımlanan bir araştırmada, New South Wales Üniversitesi Evrim ve Ekoloji Araştırma Merkezi dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı.