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  3. 05 Aralık 2018 20:50

Kelly Brook'tan olay yaratan göğüs itirafı

Seksi model Kelly Brook, itiraflarıyla olay yarattı.

Kelly Brook'tan olay yaratan göğüs itirafı

2019 yılı takvim pozlarıyla adından söz ettiren seksi model Kelly Brook itirafıyla gündem oldu! Göğüsleriyle her zaman olay olan Brook bakın ne dedi.

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Kelly Brook'tan olay yaratan göğüs itirafı

2019 takvimi için kamera karşısına geçen 38 yaşındaki model Kelly Brook, aldığı kilolar, sarkan göğüsleriyle verdiği ateşli pozlarla büyüledi.

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Kelly Brook'tan olay yaratan göğüs itirafı

38 yaşındaki Kelly, çiçekler ve zambaklar eşliğinde göle çıplak girdiği fotoğrafta vücuduyla ne kadar barışık olduğunu bir kez daha gösterdi. Ateşli pozlar veren yıldız, yaşlandıkça vücudunu sevdiğini söyledi.

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Kelly Brook'tan olay yaratan göğüs itirafı

The Sun'a konuşan güzel model şu sözleri paylaştı: "Yaşlandıkça daha da güzel olduğumu hissediyorum. Kırışıklıklarımı, sarkan göğüslerimi seviyorum."

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