Kelly Brook'tan olay yaratan göğüs itirafı
Seksi model Kelly Brook, itiraflarıyla olay yarattı.
2019 yılı takvim pozlarıyla adından söz ettiren seksi model Kelly Brook itirafıyla gündem oldu! Göğüsleriyle her zaman olay olan Brook bakın ne dedi.
2019 takvimi için kamera karşısına geçen 38 yaşındaki model Kelly Brook, aldığı kilolar, sarkan göğüsleriyle verdiği ateşli pozlarla büyüledi.
38 yaşındaki Kelly, çiçekler ve zambaklar eşliğinde göle çıplak girdiği fotoğrafta vücuduyla ne kadar barışık olduğunu bir kez daha gösterdi. Ateşli pozlar veren yıldız, yaşlandıkça vücudunu sevdiğini söyledi.