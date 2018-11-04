Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler

HİNDİ ETİ



Triptofan ve protein bakımından zengin olan hindi eti, kırmızı ve tavuk etine oranla zayıflamayı destekler. Triptofan maddesi beyindeki serotonin maddesinin salınımını artırarak daha dinç olmanızı sağlar. Uzmanlar bu etin haftada bir tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.