Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler
İşte kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler...
ISPANAK
Folik asit ve magnezyum bakımından zengin olan ıspanak, vücuttaki bütün sistemleri korur. Bu sayede vücudun direnci artar.
HİNDİ ETİ
Triptofan ve protein bakımından zengin olan hindi eti, kırmızı ve tavuk etine oranla zayıflamayı destekler. Triptofan maddesi beyindeki serotonin maddesinin salınımını artırarak daha dinç olmanızı sağlar. Uzmanlar bu etin haftada bir tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
SEMİZ OTU
Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan semiz otu beyin sağlığı için en etkili besinlerden biridir. Bu sayede vücudun ruhsal hastalıkalra karşı direncini artırır. Özellikle yoğurt ile beraber tüketildiğinde faydası iki kat artar.