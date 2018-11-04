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  3. 04 Kasım 2018 17:54

Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler

İşte kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler...

Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler

ISPANAK

Folik asit ve magnezyum bakımından zengin olan ıspanak, vücuttaki bütün sistemleri korur. Bu sayede vücudun direnci artar.

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Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler

HİNDİ ETİ

Triptofan ve protein bakımından zengin olan hindi eti, kırmızı ve tavuk etine oranla zayıflamayı destekler. Triptofan maddesi beyindeki serotonin maddesinin salınımını artırarak daha dinç olmanızı sağlar. Uzmanlar bu etin haftada bir tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler

SEMİZ OTU

Omega-3 yağ asidi bakımından zengin olan semiz otu beyin sağlığı için en etkili besinlerden biridir. Bu sayede vücudun ruhsal hastalıkalra karşı direncini artırır. Özellikle yoğurt ile beraber tüketildiğinde faydası iki kat artar.

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Kış aylarında bağışıklığı güçlendiren besinler

NAR

Antioksidan bakımındna zengin besinlerden biri olan nar vücuttaki serbest radikallerin oranını azaltarak bağışıklığı hastalık virüslerine karşı korur.

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