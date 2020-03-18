Koronavirüse karşı evler nasıl nasıl temiz tutmalı?

1- Temizliğe dış kapıdan başlayın Dışardan geldiğimizde elimizi yıkamadan dokunduğumuz ilk alan dış kapı. Doğal olarak virüsün buradan yayılma olasılığı çok yüksek. Dış kapının en çok kullanılan alanını isterseniz çamaşır suyu ile isterseniz de sirke ve karbonatlı su ile temizleyip daha sonra dezenfektan ya da 70 - 80 derecelik kolonya ile silebilirsiniz.