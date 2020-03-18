Koronavirüse karşı evler nasıl nasıl temiz tutmalı?
Bilim insanlarının koronavirüs salgınına karşı uyarılarına kulak verip evden mümkün olduğunca çıkmamak en iyi tedbirlerden biri. Evde sürekli kullanılan alanların virüs yayabilme ihtimaline karşı evin belirli noktalarını detaylı bir şekilde temizlemek çok önemli.
1- Temizliğe dış kapıdan başlayın Dışardan geldiğimizde elimizi yıkamadan dokunduğumuz ilk alan dış kapı. Doğal olarak virüsün buradan yayılma olasılığı çok yüksek. Dış kapının en çok kullanılan alanını isterseniz çamaşır suyu ile isterseniz de sirke ve karbonatlı su ile temizleyip daha sonra dezenfektan ya da 70 - 80 derecelik kolonya ile silebilirsiniz.
2- Elektrik düğmeleri ve prizleri temizleyin Evde en çok kullanılan alanların bir diğeri, elektrik düğmeleri ve prizler. Evdeki bütün kapı ve kapı kollarını temizleyip dezenfekte ettikten sonra priz ve elektrik düğmelerini de temizleyip güvenli bir şekilde dezenfekte etmeniz gerek. Yalnız dikkatli olun; nemli bir bez kullanın. Prizleri temizlerken şalterleri indirmek de bir çözüm.
3- Mutfak ve banyo Virüse karşı önlem alma konusunda mutfak ve banyo temizliği de önemli. Marketten yeni alınan yiyecek ve içeceklerin dış yüzeylerini sildikten sonra kaldırın. Mutfakta sürekli kullanılan alanları iyice dezenfekte edin. Yemeklere veya içeceklere bulaşmaması için önlemler alın. Banyo en çok kullanılan alan olduğu için her gün temiz tutup dezenfekte etmek çok önemli.