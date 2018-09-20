Miss Turkey 2018 güzellik yarışması finalistleri belli oldu
Bu yıl Hilton Hotel'de gerçekleşecek Miss Turkey 2018 finalistleri belli oldu. Kampa giren 20 aday birincilik tacını takmak için mücadele edecek. İşte 226 arasından seçilerek finale adını yazdıran isimler...
MISS TURKEY - ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR
1-Şevval Şahin
Yaş 19
Boy 1,82
Doğum Yeri İstanbul
UNIVERSITY OF EAST LONDON, FASHION MARKETING, 1. SINIF ÖĞRENCİSİ
MISS TURKEY - DEREN ERTAŞ KİMDİR?
2-Deren Ertaş
Yaş 20
Boy 1,80
Doğum Yeri Kırklareli
MÜNİH TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, 2.SINIF ÖĞRENCİSİ
MISS TURKEY - SENA YAĞMUR ÇELİK KİMDİR?
3- Sena Yağmur Çelik
Yaş 20
Boy 1,80
Doğum Yeri İstanbul
IŞIK ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, TEKSTİL VE MODA TASARIMI, 3. SINIF ÖĞRENCİSİ